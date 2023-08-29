Шуляк: учасники будівельної спільноти продовжать покращувати функціонал ЄДЕССБ

Здебільшого, йдеться про оновлення системи і складнощі, які через це виникають у користувачів, проблеми реєстрації проектної документації і пошуку підходящих розділів, внесення ідентифікаторів об‘єктів, а також про організацію підтримки користувачів ЄДЕССБ з боку розробників.

Проектний менеджер з розробки Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, проект USAID/UK Aid TAPAS Олександр Гончаренко зазначив, що сьогодні розробляється декілька варіантів підтримки користувачів - чат-бот і гаряча лінія. Протягом наступних 2 місяців почнуть працювати персоналізовані чати, а після цього завершать роботу по запуску гарячої лінії.

За словами Гончаренко, в пріоритеті вибудувати систему, в якій звернення будуть опрацьовуватися максимально швидко, тому що зараз середній термін розгляду заявки може складати до 14 днів.

"Крім цього, досить чутливим моментом для користувачів були оновлення системи, про які не повідомлялося заздалегідь. Ми врахували це і

відтепер вся інформація про оновлення ЄДЕССБ буде приходити на пошту і зі змінами можна буде ознайомитись завчасно. Також, ми провели роботу з актуалізації бази знань і плануємо до кінця року оновити відео-навчання", - зазначив Гончаренко.

Олена Шуляк додала, що зустрічі з різними групами користувачів ЄДЕССБ, на яких будуть обговорюватися проблемні моменти використання системи, проводитимуться регулярно й надалі. За її словами, система не зможе запрацювати максимально ефективно без критичних зауважень з боку її користувачів, які розробники враховуватимуть при подальшому доопрацюванні.

"Держава повинна стати сервісом: допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим - чесно виконувати свою роботу. Тому про ефективну систему, де був би мінімізований людський фактор з боку чиновників, ми мріяли з 2019 року. Але без комунікації з представниками будівельної спільноти, для яких вона і запускалася, у нас би нічого не вийшло. Тому ми й надалі будемо по максимуму до них дослухатися", - наголосила нардеп.

Вона також зазначила, що антикорупційний ефект від цифровізації сфери будівництва вже сягає 1,5 млрд грн на рік, а економія для держави становить 9,6 млрд грн. Тому ЄДЕССБ, де сьогодні вже понад 2,6 млн електронних будівельних документів, 14 електронних адмінпослуг в "Дії", 45 е-кабінетів, в яких працюють понад 72 тисячі підрядників, може вважатися одним з успішних прикладів цифрової трансформації і антикорупційної діяльності.