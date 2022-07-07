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Шуляк: дякуємо Джонсону та віримо в подальшу співпрацю з Великобританією

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Четвер 07 липня 2022 19:14
Шуляк: дякуємо Джонсону та віримо в подальшу співпрацю з Великобританією Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був і залишається одним з найкращих друзів України, завдяки якому Україна змогла втримати навалу російських військ. Але Великобританія допомагатиме Україні й надалі, незалежно від прізвища очільника її уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення Джонсона піти у відставку.

"Борис Джонсон став одним з локомотивів міжнародної підтримки України. Він не давав європейському політикуму заснути, втомитися від нашої війни. Постійно підкреслював, що це - війна проти всього цивілізованого світу, а не лише України. А головне - підтримував нас не на словах, а на ділі", - заявила Шуляк.

Разом з тим вона зауважила, що відставка Бориса Джонсона ні в якому разі не означатиме припинення підтримки України з боку Великобританії.

"В Радянському Союзі та пострадянських диктатурах політичний курс залежав від однієї людини. Недарма прізвища таких людей давали назви цілим епохам. Європейські демократії так не працюють. В них все залежить від волі народу, яку втілюють в життя державні інституції, цим народом обрані. Тому ми очікуємо продовження плідної співпраці з Великою Британією навіть після зміни прем’єр-міністра", - пояснила вона.

Як повідомлялося раніше, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Британії. Він буде виконувати свої обов'язки доти, доки не буде обрано нового лідера.

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Борис Джонсон Великобританія Олена Шуляк
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