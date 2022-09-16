Шуляк: на ринку працюватимуть виключно доброчесні забудовники житла

Продаж квартир в Україні буде можливий виключно в законних будівництвах. Забудовник, який захоче продавати квартири, повинен обов'язково зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об'єкт майнового права у реєстрі Міністерства юстиції..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі Українського радіо.

"Законопроєкт № 5091 підписаний президентом і вже починає працювати як закон. Зараз очікуємо, що Міністерство економіки і Міністерство розвитку громад і територій ухвалять відповідні постанови. Тому що є ще процедура імплементації закону, щоб він запрацював. Ця ініціатива дасть можливість працювати доброчесним забудовникам і повністю виведе з ринку всіх тих, хто працює сірим чи чорним способом", - зазначила Шуляк.

Вона також наголосила, що забудовник повинен мати всі дозвільні документи, аби зареєструвати кожну квартиру у реєстрі Мін’юсту.

"Зараз ми говоримо про первинний ринок нерухомості, нове будівництво. Тепер забудовник, який захоче продавати квартири, повинен буде обов'язково у спеціальному реєстрі Міністерства юстиції зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об'єкт майнового права. До цього реєстру він зможе потрапити лише тоді, коли в нього будуть всі дозвільні документи", - сказала вона.

Шуляк наголосила, що продаж квартир здійснюватиметься виключно в законних будівництвах.

"Раніше нечесний забудовник, в якого не було дозвільних документів, міг викопати яму, поставити паркан і вже відкривати продажі. Звичайні люди не розуміли, чи є у нього дозвільні документи, як це перевірити, чи потрібно наймати юристів, адвокатів. Тоді забудовник активно починав рекламну кампанію, заохочував всіх вкладати гроші. Але виявлялося, що люди інвестували в незаконне будівництво. Зараз на рівні державних регуляторних механізмів такої можливості не буде. Продаж квартир виключно в законних будівництвах", - додала вона.

За її словами, реєстрація кожної квартири в реєстрі Мін'юсту унеможливить всі подвійні та потрійні перепродажі.