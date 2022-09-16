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Шуляк: з початку дії воєнного стану парламент ухвалив понад 230 законопроектів та постанов

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П'ятниця 16 вересня 2022 17:21
Шуляк: з початку дії воєнного стану парламент ухвалив понад 230 законопроектів та постанов Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У перші місяці війни парламент був консолідований, і всі рішення, які виносились до сесійної зали, ухвалювалися абсолютною більшістю голосів. Втім зараз до Верховної ради повертається політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі Українського радіо.

"Багато рішень набирали 300+ голосів, це конституційна більшість. Перед тим, як законопроєкти виносились до зали, вони дуже ретельно обговорювалися всіма представниками фракцій та депутатських груп. І далі вже відбувались голосування без обговорень", - заявила Шуляк.

За її словами, загалом з 24 лютого завдяки такому режиму роботи парламенту вдалося ухвалити 230 різних законопроєктів та постанов, більшість з яких стосуються питань оборони й соціального захисту.

"Це був парламент, який згуртувався і виступив єдиною оборонною коаліцією чи платформою, де можна було домовлятися попри те, в якій ти політичній силі. Не було жодного популізму і політики. Був конструктив, який дозволив вчасно ухвалити дуже багато законодавчих ініціатив", - сказала політик.

Водночас вона констатує, що зараз до Ради знову повернулася політична складова.

"Ми вже зіткнулися і з поправковим спамом, коли до законопроєкту можна подавати тисячу правок і більше. І з тим, що деякі лідери фракцій почали вимагати більше уваги для того, щоб виступати за трибуною, а потім знімати себе на відео й викладати в соціальних мережах. Політика без піару, на жаль, навіть в часи війни не існує", - підсумувала Шуляк.

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