Шуляк рассказала о предлагаемых правках к законопроекту о мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Речь идет прежде всего о:

предприятиях, которым установлены мобилизационные заказы

компаниях, работающие над производством товаров, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины

предприятиях, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Шуляк отметила, что эта норма была среди ее главных поправок к законопроекту о мобилизации.

По ее словам, важно разрешить бронирование работников критически важных предприятий до 12 месяцев, с возможностью автоматического продления в случае подтверждения их важности для страны. Такой нормы до сих пор не было, а бронирование работников таких предприятий могло быть всего на полгода.

"Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов). Также это касается предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления 6-месячное бронирование предусмотрено на предприятиях, учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. до 12 месяцев с возможностью его автоматического продления", - подчеркнула Шуляк.

Среди других правок нардепа к мобилизационному законопроекту:

Узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Разрешение гражданам на законодательном уровне использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК. Это сделано для того, чтобы граждане имели законодательные права при необходимости фиксировать противоправные действия работников ТЦК;

Освобождение от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

"В таком вопросе, как мобилизационные мероприятия, нужно найти золотую середину и сформировать максимально справедливый для граждан законопроект. Хочу заметить, несмотря на заявления некоторых политиков, что законопроект не будет подгоняться под определенную дату. Он будет принят, когда все "за" и "против" будут взвешены и мы достигнем консенсуса между фракциями и группами", - резюмировала Шуляк.