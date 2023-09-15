Шуляк рассказала на каком этапе рассмотрения законопроекты, необходимые для усиления влияния общин

Украинские общества должны принимать ключевые решения в формировании и реализации решений по восстановлению страны. Поэтому задача государства - способствовать им в этом процессе. На сегодня, в частности, общины ожидают принятия законопроектов №7283, 6401, 4254 и 6319, которые готовит парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, председателя партии "Слуга народа" и комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Среди действенных инструментов для принятия решений общинами - создание механизма публичных консультаций, предусматриваемого законопроектом №4254. Впрочем, парламентарии до сих пор ожидают, пока согласительный совет включит этот документ в повестку дня для второго чтения.

"Этот закон означает четкие правила проведения публичных консультаций - их сроки, формы и принципы", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, чтобы показать, что публичные консультации - это необходимый и действенный инструмент для принятия решений с общинами, они с командой и партнерами организуют всеукраинские публичные консультации по улучшению закона о компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество в результате войны.

Да, 20 сентября стартует первая сессия таких консультаций. К ним привлекут органы местного самоуправления, комиссии, юристов, экспертов и непосредственно получающих компенсации граждан. Цель - совместными усилиями наработать практические решения, которые позволят усовершенствовать программу так, чтобы она заработала как и было задумано.

Другой важный законопроект, о котором в контексте развития общин рассказала Елена Шуляк - №7283, который существенно усиливает участие жителей в функционировании всего общества и дает ему все необходимые инструменты для этого.

"Благодаря этому законопроекту, люди будут иметь больше механизмов влияния на работу на ОМС и возможность настаивать на важных решениях. Он изменяет систему отчетов председателей общин и местных депутатов перед жителями и делает систему отчетов максимально открытой. Он определяет конкретные формы участия жителей в решении вопросов местного значения и в том числе использование средств местного бюджета", - пояснила депутат.

По ее словам, рассмотрение этого законопроекта в профильном комитете предусмотрено на декабрь - ко второму чтению депутаты подали 298 поправок, каждая из которых должна быть отработана, в противном случае законопроект может "забуксовать" во время голосования.

Усилить задействованность общин в местном самоуправлении призван законопроект №6401, касающийся обеспечения прозрачности местного самоуправления. Но к нему на данный момент получено около 200 замечаний. В частности, это требование полной видеофиксации всех заседаний. Сейчас все эти моменты прорабатываются, чтобы ко второму чтению подготовить оптимальный вариант.

В заключение глава партии "Слуга народа" отметила необходимость принятия законопроекта №6319, который касается совершенствования порядка организации деятельности и прекращения органа самоорганизации населения. К нему сегодня подали более 730 правок, поэтому процесс его принятия долговременный.

"Этот документ поможет перезапуститься и заработать органам самоорганизации населения как полноценной формы участия жителей в решении отдельных вопросов местного значения. В ближайшее время при нашем комитете будет создана рабочая группа, которая до ноября финализует документ для рассмотрения парламента", - подытожила Шуляк.