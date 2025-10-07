Шуляк рассказала, как Киевщина и Житомирщина обновляют транспортную инфраструктуру после разрушений

На Киевщине и Житомирщине местные власти предложили пересмотреть организацию транспортной сети. Среди прочего, планируют запретить проезд фурами, оптимизировать остановки общественного транспорта, запустить новые маршруты и переоборудовать часть инфраструктуры по принципам безбарьерности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Один из показательных примеров транспортной безбарьерности - программа комплексного восстановления Киевщины. Среди прочего, она предусматривает реконструкцию по принципам безбарьерности автомобильных и пешеходных дорог: нанесение горизонтальных и вертикальных направляющих путей движения во всех населенных пунктах, озвучивание пешеходных переходов, обустройство благоустройства и парковых зон, входов в жилые дома и тому подобное. Более того, часть этих работ уже начата.

Как успешный кейс анализа транспортной проблематики, которую нужно учитывать при создании ПКВ, Шуляк привела опыт Житомирщины. Местные власти максимально основательно исследовали состояние дорожной сети области, и результаты показали важность такого анализа в контексте восстановления.

"Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения находится в неудовлетворительном состоянии. Это касается как капитального ремонта, так и текущего среднего. Значительная протяженность дорог требует не только ремонта, но и полной реконструкции поврежденной в результате войны инфраструктуры. Автомобильные дороги и искусственные сооружения, такие как мосты и тоннели, подверглись серьезным разрушениям из-за боевых действий. Это требует комплексных мер по их восстановлению", - сообщила Шуляк.

Кроме этого, местные власти констатировали постоянное повреждение дорожного покрытия из-за перевозок тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами, которые нарушают установленные ограничения, из-за чего оно быстро изнашивается и требует более частого ремонта. Но поскольку сектор сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов, процессы строительства и ремонта дорог, а также обеспечения качества дорожных работ усложняются.

"Тем не менее, в области планируют капитальный ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов для нее. Однако учитывая вызовы, местные власти Житомирщины пришла к выводу, что нужно разработать комплексные программы восстановления инфраструктуры, обеспечение надлежащего финансирования и внедрения инновационных технологий в дорожное строительство. Также критически важным является повышение уровня ответственности и контроля за деятельностью транспортных предприятий для улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам ", - рассказала парламентарий.

Также, по ее словам, удачный пример планирования восстановления транспортной инфраструктуры на основе качественного анализа показала Макаровская громада Киевской области.

В ее ПКВ предусмотрены ремонт уличного дорожного покрытия, тротуаров, остановок, создание велодорожек в пределах 24 населенных пунктов и между селами, восстановление рейсов в Макаров, налаживание регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами, обновление автопарка, ремонт моста через трассу М-06, обеспечение рейсов в Бучу, организация безопасной работы пешеходных переходов через трассу М-06, ремонт моста.

"Кроме этого, местные власти планируют запретить транзит фур через село, а также по безбарьерности - установление пандусов и пандусных дорожек, обустройство тротуаров, многоквартирных домов и т.д.", - добавила Елена Шуляк.

Отдельного внимания, по ее мнению, заслуживает комплексный подход к решению транспортных проблем в программе комплексного восстановления Бородянской громады.