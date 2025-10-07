Шуляк розповіла, як Київщина та Житомирщина оновлюють транспортну інфраструктуру після руйнувань

На Київщині та Житомирщині місцева влада запропонувала переглянути організацію транспортної мережі. Серед іншого, планують заборонити проїзд фурами, оптимізувати зупинки громадського транспорту, запустити нові маршрути та переобладнати частину інфраструктури за принципами безбарʼєрності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Один з показових прикладів транспортної безбарʼєрності - програма комплексного відновлення Київщини. Серед іншого, вона передбачає реконструкцію за принципами безбар’єрності автомобільних і пішохідних доріг: нанесення горизонтальних та вертикальних направляючих шляхів руху в усіх населених пунктах, озвучення пішохідних переходів, облаштування благоустрою та паркових зон, входів до житлових будинків тощо. Ба більше, частину цих робіт вже розпочато.

Як успішний кейс аналізу транспортної проблематики, яку потрібно враховувати при створенні ПКВ, Шуляк навела досвід Житомирщини. Місцева влада максимально ґрунтовно дослідила стан дорожньої мережі області, та результати показали важливість такого аналізу в контексті відновлення.

"Більша частина автомобільних доріг загального користування місцевого значення перебуває в незадовільному стані. Це стосується як капітального ремонту, так і поточного середнього. Значна протяжність доріг потребує не лише ремонту, а й повної реконструкції пошкодженої внаслідок війни інфраструктури. Автомобільні дороги та штучні споруди, такі як мости та тунелі, зазнали серйозних руйнувань через бойові дії. Це вимагає комплексних заходів щодо їхнього відновлення", - повідомила Шуляк.

Крім цього, місцева влада констатувала постійне пошкодження дорожнього покриття через перевезення великоваговими та великогабаритними транспортними засобами, які порушують встановлені обмеження, через що воно швидко зношується й потребує більш частого ремонту. Але оскільки сектор стикається з дефіцитом кваліфікованих спеціалістів, процеси будівництва та ремонту доріг, а також забезпечення якості дорожніх робіт ускладнюються.

"Тим не менш, в області планують капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також будівництво об’єктів для неї. Однак з огляду на виклики, місцева влада Житомирщини дійшла висновку, що потрібно розробити комплексні програми відновлення інфраструктури, забезпечення належного фінансування та впровадження інноваційних технологій у дорожнє будівництво. Також критично важливим є підвищення рівня відповідальності та контролю за діяльністю транспортних підприємств для покращення якості послуг, що надаються громадянам", - розповіла парламентарка.

Також, за її словами, вдалий приклад планування відновлення транспортної інфраструктури на основі якісного аналізу показала Макарівська громада на Київщині.

В її ПКВ передбачені ремонт вуличного дорожнього покриття, тротуарів, зупинок, створення велодоріжок у межах 24 населених пунктів і між селами, відновлення рейсів до Макарова, налагодження регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами, оновлення автопарку, ремонт мосту через трасу М-06, забезпечення рейсів до Бучі, організація безпечної роботи пішохідних переходів через трасу М-06, ремонт мосту.

"Крім цього, місцева влада планує заборонити транзит фур через село, а також з безбарʼєрності - встановлення пандусів і пандусних доріжок, облаштування тротуарів, багатоквартирних будинків тощо", - додала Олена Шуляк.

Окремої уваги, на її думку, заслуговує комплексний підхід до вирішення транспортних проблем у програмі комплексного відновлення Бородянської громади.