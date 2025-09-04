Шуляк рассказала детали относительно поправок к законопроекту о жилищной реформе

В рамках подготовки законопроекта №12377 ко второму чтению рабочая группа уже отработала почти половину из около двух тысяч оставленных правок. На пятом заседании особое внимание уделили нескольким важным аспектам.

В частности, речь шла о вопросах оформления договоров социальной аренды и детенизации рынка аренды в Украине, особенностях работы операторов доступного жилья и необходимости "осовременивания" такого инструмента, как жилищно-строительные кооперативы.

В то же время, Шуляк напомнила, что большая часть из представленных к законопроекту поправок классифицируются как так называемый поправочный спам, поэтому народные депутаты или почти сразу их снимают, или не настаивают на их отклонении.

"После принятия законопроекта №12377 в первом чтении мы получили к нему около 3 тысяч правок, и треть из них народные депутаты почти сразу сняли. Из почти 2 тысяч, которые остались, мы в течение фактически месяца отработали уже почти половину. Наша цель - качественно отработать все поданные правки, чтобы было легче провести законопроект через сессионный зал во втором чтении", - отметила парламентарий, добавив, что проект закона планируют доработать уже осенью.

По ее словам, к пятому заседанию рабочей группы присоединились как народные депутаты, так и представители профильных министерств, органов государственной и местной власти, строительного сообщества, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных, а также финансовых учреждений и общественных организаций.

Во время заседания обсуждался ряд вопросов по оформлению договоров социальной аренды и их регистрации, страхования жилья частного жилого фонда, которое будут предоставлять для социальной аренды его владельцы. Кроме этого, говорили об определении и уточнении относительно деятельности операторов доступного жилья, формирования стоимости его строительства. Отдельным пунктом обсуждения стали жилищно-строительные кооперативы и "осовременивание" их как инструмента.

"Сегодня в фокусе особого внимания были моменты, связанные с социальной арендой и участия в формировании фонда для нее за счет жилья из частного жилого фонда. По-прежнему тема официального оформления договоров аренды - достаточно болезненный вопрос, однако только при таком условии возможна детенизация рынка аренды. Вероятно нормы по оформлению арендных договоров нужно будет согласовать с Гражданским кодексом", - рассказала Шуляк.

Нардеп считает, что есть смысл вынести этот вопрос на публичные консультации, поскольку и от его решения зависит успешная реализация новой жилищной политики. В то же время часть поправок по социальной аренде будет учтена при подготовке отдельного законопроекта, который будет ее регулировать. Над ним уже начата работа.

Кроме того, важными темами для обсуждения стали правки, касающиеся деятельности операторов доступного жилья и определения этой формулировки. Поскольку этот инструмент будет введен в Украине впервые, нормы законопроекта по нему важно выписать как можно подробнее и качественнее, акцентировала Елена Шуляк и добавила, что часть соответствующих правок была учтена.

Дискуссионным вопросом стало уточнение относительно инструмента жилищно-строительных кооперативов. Участники рабочей группы и авторы поправок не отрицают важность внедрения и развития этого инструмента. Однако для того, чтобы он работал эффективно, норму по нему следует выписать более основательно, в частности, детализировать, поскольку речь должна идти о более современной форме - кооперативной форме собственности.

"Когда-то это был реальный инструмент: люди объединялись, вкладывали средства и строили жилье. Впоследствии эта форма потерялась между устаревшими нормами и новыми реалиями. Но потенциал кооперативов огромный, если их правильно перезапустить. Именно поэтому тема вынесена в отдельное обсуждение", - объяснила парламентарий.

Напоследок она отметила, что первые заседания рабочей группы показали, насколько важной и злободневной темой является сегодня создание нового современного жилищного законодательства, и что этот процесс будет непростым.

"Поэтому впереди еще много работы, однако ее результаты позволят наконец преодолеть последствия советчины в жилищной сфере", - резюмировала Елена Шуляк.