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Шуляк: російська пропагандистська машина зазнала краху

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Середа 02 березня 2022 20:54
Шуляк: російська пропагандистська машина зазнала краху Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Розпочавши війну проти України, Росія зазнала краху своєї пропагандиської системи. Доки російські канали транслювали своєму народу інформацію про "спецоперацію", весь цивілізований світ бачив реальну фото- та відеофіксацію жорстокої війни проти українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуг народу" Олену Шуляк.

За її словами, російська пропагандистська машина розвалилася за 7 днів. Зокрема, на 5-й день вони були змушені заблокувати створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. На 6-й - у РФ за "рішенням прокуратури" відключили від мовлення останні "умовно опозиційні" ЗМІ.

"Перед цим у РФ відключили новинний сайт Сибіру "Тайга.инфо", незалежний студентський журнал DOXA, інтернет-агентство новин "ТВ2" та інші. Зараз вони змушені блокувати доступ до абсолютно всіх сайтів з України. І навіть блокують youtube.com", - додає Шуляк.

На її думку, це означає, що Кремль визнав повну поразку в інформпросторі. На сьогодні відео війни Росії проти України шириться всім світом. Агресор зазнав повного розгрому та капітулював.

"Тепер Путін перейшов до відверто репресивних методів. Це цілком очікуваний крок. Бо президент, який зневажає інші нації, не поважає і свою. У Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в’язниці за поширення нібито "фейків" про дії російських збройних сил. Подібний репресивний підхід говорить про одне " переконати нікого вони вже не можуть, тому залишається лише залякувати", - переконана Шуляк.

Перехід до блокування інформації, а також таких радикальних методів проти своїх же громадян, свідчить про те, що російська пропагандистська машина вже не може виконувати свою головну функцію - підміняти реальність для мільйонів росіян, стверджує очільник СН.

"Інформаційну війну Росія програла. Питання програшу Росії на війні, яку ж вона сама розпочала - лише питання часу", - резюмує вона.

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Олена Шуляк Російська Федерація
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