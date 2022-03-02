Шуляк: российская пропагандистская машина потерпела крах

Начав войну против Украины, Россия потерпела крах своей пропагандисткой системы. Пока российские каналы транслировали своему народу информацию о "спецоперации", весь цивилизованный мир видел реальные фото- и видеофиксацию жестокой войны против украинского народа.

По ее словам, российская пропагандистская машина развалилась за 7 дней. В частности, на 5-й день они были вынуждены заблокировать созданный МВД Украины сайт "ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. На 6-й-в РФ по "решению прокуратуры" отключили от вещания последние "условно оппозиционные" СМИ.

"Перед этим в РФ отключили новостной сайт Сибири "Тайга.инфо", независимый студенческий журнал DOXA, интернет-агентство новостей "ТВ2" и другие. Сейчас они вынуждены блокировать доступ к абсолютно всем сайтам из Украины. И даже блокируют youtube.com", - добавляет Шуляк.

По ее мнению, это означает, что Кремль признал полное поражение в информпространстве. На сегодня видео войны России против Украины ширится всем миром. Агрессор подвергся полному разгрому и капитулировал.

"Теперь Путин перешел к откровенно репрессивным методам. Это вполне ожидаемый шаг. Ибо президент, презирающий другие нации, не уважает и свою. В Госдуму РФ внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение якобы "фейков" о действиях российских вооруженных сил. Подобный репрессивный подход говорит об одном - убедить никого они уже не могут, поэтому остается только запугивать", - убеждена Шуляк.

Переход к блокированию информации, а также таких радикальных методов против своих же граждан, свидетельствует о том, что российская пропагандистская машина уже не может выполнять свою главную функцию - подменять реальность для миллионов россиян, утверждает глава СН.

"Информационную войну Россия проиграла. Вопрос проигрыша России на войне, которую же она сама начала - лишь вопрос времени", - резюмирует она.