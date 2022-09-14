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Шуляк розповіла, як після виїзду з тимчасової окупації працює Херсонська морська академія

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Через повномасштабну війну та окупацію багато навчальних закладів тимчасово переміщені в інші регіони. Серед них - Херсонська державна морська академія, яка є першою і найстарішою морською академією України, заснованою ще у 1834-му.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час робочої поїздки до Одеси.

"На сьогодні тут та у структурних підрозділах академії продовжується навчання: курсанти, студенти та учні отримують документи про освіту держзразку. Загалом тут здобувають освіту курсанти з усіх областей України, серед яких 118 осіб з Криму та 376 осіб з Донецької та Луганської областей. А ще сотня іноземних громадян, що свідчить про популярність академії не лише в Україні", - розповіла вона.

Шуляк додала, що до повномасштабної війни в Херсонській морській академії працювала унікальна навчально-тренувальна база, яка не має аналогів в Україні та є надсучасною серед навчальних закладів басейну Чорного моря та на європейському освітньому просторі. Проте через окупацію рашистами заклад тимчасово перемістився до Одеси.

Вона також зауважила, що ще у 2014 році наша країна переосмислила необхідність нарощувати свій морський флот, а також забезпечувати підготовкою фахівців плавальних, суднобудівних та морських робітничих професій.

"Завдяки висококваліфікованим фахівцям морської галузі - капітанам далекого плавання, механікам, електромеханікам, ми можемо реалізувати ці цілі. Бо наші спеціалісти - скраб. І вони готові тут і зараз навчати та творити нову генерацію. Вдячна кожному і кожній, хто навчає і навчається. Ви - основа порядного та розумного суспільства", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомила, що на відновлення зруйнованих будинків в Одеській області спрямували 11 млн гривень.

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Херсонская областьОлена Шуляк