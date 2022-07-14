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Шуляк розповіла, як може збільшитись кількість побудованих та реконструйованих об’єктів

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Четвер 14 липня 2022 12:47
Шуляк розповіла, як може збільшитись кількість побудованих та реконструйованих об’єктів Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Відновлення України та будівництво об’єктів за BIM-технологіями матиме безліч переваг не лише для держави, але й для місцевого самоврядування. Зокрема, у питанні ефективного використання грошей на місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалення парламентом у першому читанні законопроекту №6383 про цифровізацію будівельної галузі та впровадження BIM.

За її словами, впровадження ВІМ-технології - новий етап в історії українського будівництва. Йдеться про віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще до його фактичного завершення. Воно деталізує всі фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики об’єкта.

"З такими технологіями ми зможемо максимально ефективно використовувати кошти на місцях. У результатів це дасть можливість збільшити кількість побудованих та реконструйованих об’єктів. А це особливо важливо та актуально в умовах війни, коли російські окупанти безжально руйнують безліч інфраструктурних і житлових об’єктів по всій країні", - заявила Шуляк.

Окрім того, запровадження нових технологій дозволить зробити реалізацію проєктів будівництва більш прозорою. А також з’явиться можливість використовувати інформаційні дані про об’єкти під час прийняття управлінських рішень.

"Кожне місто, кожен регіон має отримати якісні, безпечні, енергоефективні та надійні об’єкти будівництва для наших громадян. Україна на шляху до сучасного та швидкого відновлення", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк
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