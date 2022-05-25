Шуляк розказала, якою буде стратегія відбудови європейської України

Держава має чітку стратегію швидкої відбудови європейської України. Йдеться не лише про нові стандарти будівництва, і комфортні міські простори, але про людей - їхнє здоров'я, безпеку, добробут та комфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в колонці для Lb.ua.

За її словами, чітка стратегію відбудови включатиме також сучасну інфраструктуру, незалежність в енергетиці, відновлення промисловості, інвестиції у високі технології, кліматичну модернізацію.

"Всі ми маємо величезний фронт робіт з відновлення країни, хоча, скоріше, побудови нової країни - країни нашої спільної мрії. Для цього потрібні сили, руки, ідеї та сміливість, якою ми вже вразили весь світ. У той момент, коли жовто-блакитний колір у світі наймодніший, а фраза "Я - українець", нарешті, звучить гордо, у нас з'явився реальний шанс побудувати найпотужнішу і найсучаснішу у світі країну. Країну можливостей та перспектив. В якій хочеться жити і в яку дуже хочеться повернутися якомога скоріше", - наголосила голова партії.

Шуляк також зауважила, що з початком війни 5,8 млн українців ухвалили одне з найскладніших рішень у своєму житті - залишити Батьківщину. Вони отримали новий для себе статус - статус біженця.

"Найголовніше і найболючіше питання - повернути цих людей додому. Поки що ми не можемо це рекомендувати сім’ям з дітьми. А багатьом з них взагалі нема куди повертатися. Втім, готувати умови для повернення можна й треба вже зараз", - підсумувала голова партії СН.