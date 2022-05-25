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Шуляк рассказала, какой будет стратегия восстановления европейской Украины

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 15:18
Шуляк рассказала, какой будет стратегия восстановления европейской Украины Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Государство имеет четкую стратегию быстрого восстановления европейской Украины. Речь идет не только о новых стандартах строительства, и комфортных городских пространствах, но о людях - их здоровье, безопасность, благосостояние и комфорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке для Lb.ua.

По ее словам, четкая стратегия восстановления будет включать также современную инфраструктуру, независимость в энергетике, восстановление промышленности, инвестиции в высокие технологии, климатическую модернизацию.

"Все мы имеем огромный фронт работ по восстановлению страны, хотя, скорее, построения новой страны - страны нашей общей мечты. Для этого нужны силы, руки, идеи и смелость, которой мы уже поразили весь мир. В тот момент, когда желто-голубой цвет в мире самый модный, а фраза "Я - украинец", наконец, звучит гордо, у нас появился реальный шанс построить самую мощную и современную в мире страну. Страну возможностей и перспектив. В которой хочется жить, и в которую очень хочется вернуться как можно скорее", - подчеркнула председатель Партии.

Шуляк также отметила, что с началом войны 5,8 млн украинцев приняли одно из самых сложных решений в своей жизни - покинуть Родину. Они получили новый для себя статус - статус беженца.

"Самый главный и болезненный вопрос - вернуть этих людей домой. Пока мы не можем это рекомендовать семьям с детьми. А многим из них вообще некуда возвращаться. Впрочем, готовить условия для возвращения можно и надо уже сейчас", - подытожила председатель партии СН.

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Елена Шуляк Евросоюз
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