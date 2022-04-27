Шуляк розповіла, як проводитимуть оцінку пошкодженого і зруйнованого житла

Оцінка вартості буде проводитися тільки для пошкодженого внаслідок російської агресії житла. Якщо ж квартира чи будинок повністю зруйновані - їх не оцінюватимуть, а відновлюватимуть з нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, це передбачає законопроєкт №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, який нині готується до другого читання.

"Для знищеного житла оцінка не проводитиметься, компенсація надаватиметься у вигляді об’єкта нерухомого майна. А оцінка вартості щодо відновлення пошкодженого об’єкта буде проводитися за методикою, визначеною Кабміном, щоб визначити розмір грошової компенсації, необхідної для його відбудови", - пояснила політик.

За словами Шуляк, під час проведення такої оцінки будуть встановлювати ступінь пошкодження об’єкта, а також ціну його відновлення та наявність/відсутність статусу пам’ятки культурної спадщини.