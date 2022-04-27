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Шуляк рассказала, как будут проводить оценку поврежденного и разрушенного жилья

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 14:34
Шуляк рассказала, как будут проводить оценку поврежденного и разрушенного жилья Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Оценка стоимости будет производиться только для поврежденного вследствие российской агрессии жилья. Если же квартира или дом полностью разрушены-их не будут оценивать, а восстанавливать с нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, это предусматривает законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, который сейчас готовится ко второму чтению.

"Для уничтоженного жилья оценка не будет проводиться, компенсация будет предоставляться в виде объекта недвижимого имущества. А оценка стоимости по восстановлению поврежденного объекта будет проводиться по методике, определенной Кабмином, чтобы определить размер денежной компенсации, необходимой для его восстановления", - пояснила политик.

По словам Шуляк, во время проведения такой оценки будут устанавливать степень повреждения объекта, а также цену его восстановления и наличие/отсутствие статуса памятника культурного наследия.

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Елена Шуляк
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