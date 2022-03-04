Шуляк: Рада посилила боротьбу з пропагандою країни-агресора та передбачила кримінальну відповідальність

На засіданні 3 лютого Верховна рада ухвалила законопроєкти №5101 і №5102 про заборону виготовлення та поширення інформаційної продукції, яка пропагує державу-агресора та про посилення кримінальної відповідальності за такі дії.

Законопроект №5101 забороняє:

• виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України у 2014 році, зокрема шляхом представлення її як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

• прославлення осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України у 2014 році, представників збройних формувань РФ, окупаційної адміністрації тощо.

"Також передбачено заборону політичних партій і утворення громадських об’єднань, якщо суд встановить, що їхня діяльність спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності держави, підрив її безпеки; незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни, насильства, розпалювання ворожнечі тощо", - додала Олена Шуляк.

Законопроєкт №5102 посилює кримінальну відповідальність за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції.

За словами голови "Слуги народу", законопроект криміналізує такі дії:

• розпалювання регіональної ворожнечі та ненависті, прирівнявши ці діяння до діянь, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної, честі та гідності, а також обмеження прав чи встановлення привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками;

• образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який забезпечує національну безпеку та оборону, відсіч і стримування збройної агресії Росії, а також його близьким родичам чи членам сім’ї (виготовлення та поширення матеріалів, які містять відповідні погрози);

• виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, прославляння її учасників.