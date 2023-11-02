Шуляк: программы комплексного обновления должны обсуждаться с общинами и бизнесом

Лидерство общин в восстановлении должно играть ключевую роль, поэтому местному самоуправлению нужно дать доступ ко всем современным управленческим инструментам. В частности, те, которые длительное время были доступны только на центральном уровне. Это касается разработки стратегий, планирования, работы с данными, закупок, координации работы с донорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, для фиксации и верификации поврежденных и разрушенных объектов, оценки размера нанесенного ущерба и ущерба и получения гражданами возмещения в Украине создали Государственный реестр поврежденного и разрушенного имущества, в котором на сегодняшний день содержится верифицированная информация о более 230 тысяч поврежденных и разрушенных объектов. .

Кроме того, для прозрачного и открытого отбора проектов восстановления, их финансирования и контроля их реализации на всех этапах правительство внедряет электронную систему управления процессом восстановления - экосистему DREAM.

"Важно, чтобы эта система была закреплена на государственном уровне и чтобы международные партнеры приобщались к работе с ней. Но не менее важно, чтобы общества имели у себя на местном уровне всю необходимую градостроительную документацию, которая является основой в будущем восстановлении", - подчеркнула нардеп.

По словам руководителя проектного офиса DREAM Виктора Нестули, на сегодняшний день в системе открыто бета-тестирование для 157 органов местного самоуправления, среди которых есть и представители 5 территориальных общин, которые помогают доработать функционал системы. Кроме того, сейчас в DREAM активно разрабатывают функционал для мультидонорской платформы.

"DREAM хочет стать единственным окном получения информации о возможных источниках финансирования для проектов по восстановлению Украины", - пояснил Нестуля и добавил, что сейчас для общин открыта опция тестирования и обучения этих возможностей, но до конца декабря функционал будет доработан и общины смогут использовать его полноценно.

Напомним, экосистема DREAM в тестовом режиме работает с июня 2023 г. и сейчас в ней собрано уже более 6 тыс. проектов, внесенных представителями общин, регионов, центральных органов власти.

Именно через DREAM осуществлялось представление проектов для финансирования из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. 310 проектов, предоставленных ОМС, получили финансирование - это школы, больницы, многоквартирные дома, жилищно-коммунальная инфраструктура в пострадавших общинах по всей стране.