Шуляк: програми комплексного відновлення повинні обговорюватись з громадами і бізнесом

Лідерство громад у відновленні має відігравати ключову роль, тому місцевому самоврядуванню потрібно дати доступ до всіх сучасних управлінських інструментів. Зокрема тих, які тривалий час були доступні лише на центральному рівні. Це стосується розробки стратегій, планування, роботи з даними, закупівель, координації роботи з донорами тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, для фіксації та верифікації пошкоджених та зруйнованих об’єктів, оцінки розміру завданої шкоди та збитків і отримання громадянами відшкодування в Україні створили Державний реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, у якому на сьогодні міститься верифікована інформація про понад 230 тисяч пошкоджених та зруйнованих об’єктів.

Крім цього, для прозорого та відкритого відбору проєктів відновлення, їх фінансування і контролю їх реалізації на всіх етапах Уряд впроваджує електронну систему управління процесом відбудови - екосистему DREAM.

"Важливо, щоб ця система була закріплена на державному рівні і щоб міжнародні партнери долучалися до роботи з нею. Але не менш важливо, щоб громади мали у себе на місцевому рівні всю необхідну містобудівну документацію, яка є основою в майбутній відбудові", - наголосила нардеп.

За словами керівника проектного офісу DREAM Віктора Нестулі, на сьогодні в системі відкрито бета-тестування для 157 органів місцевого самоуправління, серед яких є і представники 5 територіальних громад, які допомагають допрацювати функціонал системи. Крім цього, зараз у DREAM активно розробляють функціонал для мультидонорської платформи.

"DREAM хоче стати єдиним вікном отримання інформації про можливі джерела фінансування для проєктів з відновлення України", - пояснив Нестуля і додав, що зараз для громад відкрита опція тестування і навчання цих можливостей, але до кінця грудня функціонал допрацюють і громади зможуть використовувати його повноцінно.

Нагадаємо, екосистема DREAM в тестовому режимі працює з червня 2023 року і зараз в ній зібрано вже понад 6 тис. проектів, внесених представниками громад, регіонів, центральних органів влади.

Саме через DREAM здійснювалося подання проєктів для фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 310 проєктів, поданих ОМС, отримали фінансування - це школи, лікарні, багатоквартирні будинки, житлово-комунальна інфраструктура в постраждалих громадах по всій країні.