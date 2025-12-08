Шуляк объяснила, какие законопроекты по ОМС Рада должна принять для ЕС и Ukraine Facility

В Раде ожидают до конца этого года зарегистрировать законопроект, который станет первым в создании нового законодательства о разграничении полномочий органов местного самоуправления (ОМС).

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Во время ХІХ Украинского муниципального форума, организованного при поддержке Ассоциации городов Украины нардеп отметила, что этот законопроект существенно изменит правила игры в деятельности ОМС. Окончательным дедлайном для его принятия является первый квартал 2026, ведь это - условие ЕС.

Сейчас над ним работает большая рабочая группа, поскольку качественная доработка увеличивает шансы на успешное проведение законопроекта через сессионный зал и, соответственно, получение Украиной средств по программе Ukraine Facility.

Законопроект о надзоре за решениями ОМС

По словам Елены Шуляк, для продолжения реформы децентрализации в краткосрочной перспективе необходимо принять сразу несколько законопроектов, существенно изменяющих правила игры в деятельности органов местного самоуправления.

Парламентарий напомнила: недавно Верховная Рада с третьей попытки наконец-то приняла законопроект о надзоре за законностью решений ОМС.

Речь идет о законопроекте №14048, который был разработан после того, когда предыдущий - №13150 - не набрал необходимых 226 голосов. Но поскольку Украина должна ввести такой надзор по требованию ЕС, парламент с третьей попытки все же принял соответствующий законопроект.

"Не могу сказать, что в том виде, в каком мы его в конце концов приняли, он удовлетворяет стейкхолдеров, экспертную среду и международных партнеров, но это был единственный возможный компромиссный вариант. Я бы его расширяла, в частности, на разграничение полномочий на простые и делегированные - надзор должен происходить и за теми, и за другими. Но хорошо, что, в конце концов, мы смогли принять хотя бы эту редакцию", - пояснила Шуляк.

Законопроект относительно полномочий ОМС

В ближайшей перспективе, рассказала она, следует принять также еще один законопроект, потребность в котором назрела давно, и который является одновременно требованием программы Ukraine Facility, согласно чему Украина получает 50 млрд евро от ЕС до 2027 года.

Речь идет о законодательстве по разграничению полномочий ОМС. Дедлайн для этого - 1-й квартал 2026 года. Однако работа над ним продолжается, хотя и находится на финишной прямой.

Над этим законопроектом, уточнила Шуляк, работает большая рабочая группа, и ожидается, что до конца этого года удастся зарегистрировать как минимум первую его часть, касающуюся формирования критериев, принципов и всех других базовых определений полномочий ОМС. Вторую часть законопроекта - по разграничению полномочий ОМС - еще будут обсуждать.

Нардеп добавила, что принципиальные моменты уже обсуждались не только с Министерством развития громад и территорий, но и с Офисом Совета Европы и ULEAD, но важно, чтобы и парламент был приобщен шире, чем на уровне профильного Комитета.

В частности, при участии и других комитетов, касающихся полномочий ОМС и центральной власти, - например, с Комитетом социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитетом по здравоохранению. Это позволит получить от них конструктивные предложения по качественной доработке законопроекта, чтобы у него было больше шансов быть проголосованным.

Проект закона по ОСН

Кроме этого, отметила Елена Шуляк, до конца текущего года - на последней пленарной неделе - необходимо принять еще один законопроект, касающийся деятельности ОМС.

Речь идет о законопроекте №6319 "Об органах самоорганизации населения", который стоит в дорожной карте европейской интеграции. Для него дедлайном указан 4 квартал 2025 года.

В первом чтении, пояснила парламентарий, законопроект был принят еще в 2021 году, и в него было подано 800 правок. В ходе работы над ними удалось провести комплексное обновление правового регулирования деятельности органов самоорганизации населения.

По словам нардепа, этот законопроект касается участия граждан в принятии важных решений на уровне общества - он совершенствует статус и полномочия органов самоорганизации населения (ОСН) и предусматривает их вовлечение в процессы местного развития и возможность получения финансирования из местных бюджетов.

"Как показывает практика, для громад этот вопрос - безотлагательный", - акцентировала Председатель Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления.

В заключение Елена Шуляк отметила, что, возможно, не все законопроекты, которые являются индикаторами Ukraine Facility, удастся провести через сессионный зал вовремя. При этом они - в приоритете парламента, как и другие законопроекты, идущие с пометкой "евроинтеграционные" или же касающиеся договоренностей с МВФ.