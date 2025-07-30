Шуляк объяснила, кто и на каких условиях сможет претендовать на служебное жилье

Жилищная реформа должна перезапустить систему получения служебного жилья в Украине. Предполагается, что получать его начнут только граждане, которые еще не имеют жилья в собственности и доходов, чтобы его приобрести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время вебинара, посвященного реформе жилищной политики, который был организован Гражданской сетью ОПОРА совместно с Ассоциацией малых городов Украины.

Предварительно, служебное жилье нельзя будет приватизировать, а бесплатно от государства его смогут получать только военнослужащие и ветераны. В то же время законодатели допускают, что норма о приватизации служебного жилья может быть одной из самых дискуссионных при подготовке законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики" ко второму чтению.

По ее словам, приватизация служебного жилья является одной из самых болезненных тем нового жилищного законодательства. Но если не предусмотреть соответствующих механизмов, фонд служебного жилья, которое смогут использовать граждане, действительно нуждающиеся в улучшении жилищных условий, создать и наполнить не удастся.

"Сейчас же большой процент граждан получают служебное жилье, приватизируют и, например, продают. Несмотря на то, что основная волна приватизации состоялась в 90-х годах, все равно приватизационные схемы продолжаются. Поэтому мы не видим фонда служебного жилья, которое можно предоставлять в аренду. На средства государства строятся квартиры и не доходят до людей, которые имеют в нем объективную потребность", - отметила Шуляк.

Сегодня в Украине, добавила она, служебное жилье получают те граждане, доходы которых позволяют приобрести его или которые уже имеют собственное жилье. В частности, речь может идти о судьях, преподавателях из государственных академий, которые получают служебные квартиры, а затем быстро их приватизируют, имея уже жилье или бизнес.

Одной из норм законопроекта №12377, который недавно прошел первое чтение, была отмена приватизации через год, но не ранее одного года со дня прекращения военного положения. Однако, отметила Елена Шуляк, какой эта норма будет ко второму чтению, еще неизвестно.

При этом, отметила нардеп, военные и ветераны будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда. На закупку такого жилья выделяют средства в рамках госпрограмм. Так, в частности Минветеранов в этом году потратит около 5 млрд грн на закупку жилья, а в прошлом году эта сумма была еще больше.

Временное жилье - служебное или социальное, то есть в социальную аренду, будут предоставлять тем, кто еще не имеет жилья в собственности или доходов, чтобы его приобрести. Таким образом, получение такого жилья будет зависеть от двух основных факторов - социального статуса и доходов.

"В зависимости от социального статуса и уровня доходов, в частности, социальным жильем граждане смогут пользоваться даже бесплатно. В то же время для тех граждан, чьи доходы позволят, будет работать несколько механизмов. Надеемся, будет не одна, а несколько государственных ипотечных программ", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула: по первоочередной задумке, временное жилье - социальное или служебное, нельзя будет приватизировать. Если эту норму оставить, государство не сможет создать фонды государственного и муниципального жилья, которое можно будет предоставлять во временное пользование.

"Думаю, именно приватизация может тормозить принятие этого законопроекта во втором чтении. Поэтому нам придется очень много работать над его подготовкой ко второму чтению. Но чем больше объективных замечаний мы получим и учтем, тем больше шансов у нас будет окончательно провести законопроект №12377 через сессионный зал", - резюмировала Елена Шуляк.