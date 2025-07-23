В Раде готовятся к рассмотрению законопроекта по реформе жилищной политики: Шуляк рассказала детали

В парламенте начали готовить ко второму чтению законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), принятие которого запустит в Украине масштабную жилищную реформу, призванную, в частности, решить вопрос квартирных очередей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, решение о создании рабочей группы по подготовке проекта закона ко второму чтению принял 23 июля комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Согласно условиям программы Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро, имплементация закона о жилищной политике должна состояться не позднее 4 квартала текущего года", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, 23 июля на заседании Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства было принято решение о создании рабочей группы по доработке и подготовке ко второму чтению проекта Закона Украины об основных принципах жилищной политики (№12377).

"Руководить группой будем совместно с коллегами Анной Бондарь и Андреем Стрихарским. Поэтому приглашаю представителей экспертной и общественной среды, власти разных уровней и общин, представителей международных организаций и доноров, министерств и всех остальных предлагать состав рабочей группы, который уже начинаем формировать при комитете", - отметила Шуляк.

Парламентарий также добавила, что, как показала практика подготовки законопроекта к первому чтению, когда комитет совместно с партнерами инициировали публичные консультации по этой законодательной инициативе, собрали позиции экспертов, общин и организаций, а также подготовили большой аналитический отчет, часть которого тогда была учтена - формирование законодательных изменений совместно с обществом сверхважно.

"Поэтому будем работать над законопроектом ко второму чтению прозрачно, открыто, а главное - вместе!" - резюмировала народный депутат.