Шуляк объяснила, почему принятие госбюджета-2026 было критическим для социальных расходов

По ее словам, без окончательного принятия госбюджета на 2026 год Украина не смогла бы получить финансирование от Международного валютного фонда. Речь идет о 8,1 млрд долларов.

С учетом того, что бюджет-2026, как и в прошлых годах, не профицитный, а дефицитный, Украина должна как можно больше пользоваться теми возможностями, которые дают международные партнеры, в частности МВФ и ЕС по программе Ukraine Facility, отметила Шуляк.

"Я напомню, что до 2027 года Украина получает от ЕС 50 млрд евро за выполнение соответствующих 150 индикаторов. Поэтому Верховная Рада должна очень качественно работать над тем, чтобы все они были выполнены, ведь каждый принятый законопроект по программе Ukraine Facility приносит в бюджет от 300 до 600 млн евро. И эти деньги направляются преимущественно на то, чтобы обеспечивать расходы, связанные с социальной сферой", - проинформировала парламентария.

Она пояснила, что в основном расходы, касающиеся заработных плат военнослужащих, закупки оружия и т.п., не финансируются международными партнерами, а только за счет внутреннего ресурса, то есть поступления налогов.

Источники поступления - это и НДС с товаров, производимых непосредственно в стране, это и НДС, уплачиваемый при ввозе импортных товаров, это и акциз. Поэтому бизнес, уплачивающий налоги, в первую очередь финансирует Силы безопасности и обороны.

"Только на заработные платы наших военнослужащих на 2026 год запланировано 1,3 трлн грн, а на все расходы, которые касаются Сил безопасности и обороны направляется 2,8 трлн грн. Так, 708 млрд грн будут направлены на то, чтобы закупать соответствующее вооружение и технику, 140 млрд грн составляет резервный фонд, создаваемый под Силы безопасности и обороны", - уточнила Елена Шуляк.

Из последних существенных изменений, которые вносились в проект госбюджета, народная депутат выделила повышение заработных плат для педагогов, а также 64% НДФЛ для местных бюджетов.

"По зарплатам педагогам. С 1 января 2026 года все педагоги получают повышение на 30%, а с 1 сентября заработная плата будет составлять 2,5 минимальных зарплат. Напомню, что минимальная зарплата в Бюджете-2026 заложена на уровне 8647 грн", - рассказала Елена Шуляк.

Кроме того, в 2026 году повысились расходы, связанные с ветеранской политикой: на эти нужды предусмотрено почти 19 млрд грн. На обеспечение ветеранов жильем в следующем году будет предусмотрено около 6 млрд грн. Речь идет о ветеранах, имеющих инвалидность первой и второй группы.

"Конечно, на втором месте после расходов на оборону идут социальные - пенсионное обеспечение составляет более 250 млрд грн. Я напомню, что во время полномасштабного вторжения каждый март государство проводит индексацию пенсий. И ни разу не было такого, чтобы эта индексация была сорвана", - отметила нардеп.

В заключение Елена Шуляк отметила, что в течение 2026 года парламент может вносить изменения в государственный бюджет, как это делали в 2025 и в 2024 годах. Поэтому при необходимости это обязательно сделают.