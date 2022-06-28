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Шуляк: підтримка G7 України - єдиний засіб порятунку світу від агресії

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Вівторок 28 червня 2022 10:19
Шуляк: підтримка G7 України - єдиний засіб порятунку світу від агресії Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Велика сімка" продовжить воєнну, фінансову, дипломатичну підтримку України доти, доки це буде потрібно. Це єдиний на сьогодні засіб порятунку світу від агресії, свавілля і хаосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Вона нагадала, що були часи, коли росію запросили до "Великої сімки", коли виключили з клубу найпотужніших країн світу - за окупацію Криму і Донбасу, були й часи, коли йшли кулуарні розмови про можливість повернення росії до G7.

"Сьогодні про це не йде навіть мова: лідери "Великої сімки" обговорюють, як краще стримати агресію росії і покарати за те, що вона вже вчинила. А вся участь її у клубі найпотужніших країн зводиться до того, щоб напередодні саміту обстріляти ракетами житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. росія втратила можливість бути разом із цивілізованим світом, навіть - бути поряд з ним", - наголосила Олена Шуляк.

На її думку, в якомусь сенсі саміт G7, який відбувається у Мюнхені став точкою неповернення.

"У відносинах Заходу як з росією, так і з Україною. Небезпечні ідеї умиротворення агресора, пропозиції припинити вогонь та укласти мир в обмін на території - нарешті збанкрутіли. Якщо не назавжди, то принаймні на якийсь час", - сказала голова партії.

Ані затягування війни, ані бряцання ядерною зброєю не здатні переломити ситуацію на бік путіна, переконана політик.

Голова партії назвала цілком можливим, що незабаром "Велика вісімка" у міжнародну політику знов повернеться. Звісно, без росії, але, можливо, з Україною.

"Ми вже сьогодні маємо глобальний вплив, як країна, що захищається від найнебезпечнішого агресора ХХІ століття. І вже сьогодні присутні на саміті G7. Принаймні, нас там слухають і дослухаються - нехай наш Президент і спілкується поки що відеозвʼязком. А за підтримки союзників, завдяки стимулу євроінтеграції та незламної волі до реформ вже дуже скоро можемо стати країною, яка відбудовується, реформується і розвивається найшвидше у світі. Шанс у нас є. Але щоб його реалізувати, нам треба вижити, і вижити сьогодні. А для цього потрібна зброя, потрібні санкції та фінансова підтримка. Тобто, потрібна перемога над агресором. Іншого шляху немає - ані у нас, ані у світу", - підсумувала Шуляк.

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G7 Олена Шуляк
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