Шуляк: поддержка G7 Украины - единственное средство спасения мира от агрессии
"Большая семерка" продолжит военную, финансовую, дипломатическую поддержку Украины до тех пор, пока это будет нужно. Это единственное на сегодня средство спасения мира от агрессии, произвола и хаоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
Она напомнила, что были времена, когда Россию пригласили в "Большую семерку", когда исключили из клуба самых мощных стран мира - за оккупацию Крыма и Донбасса, были и времена, когда шли кулуарные разговоры о возможности возвращения России в G7.
"Сегодня об этом не идет даже речь: лидеры "Большой семерки" обсуждают, как лучше сдержать агрессию россии и наказать за то, что она уже совершила. А все участие ее в клубе самых мощных стран сводится к тому, чтобы накануне саммита обстрелять ракетами жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. россия потеряла возможность быть вместе с цивилизованным миром, даже - быть рядом с ним", - отметила Елена Шуляк.
По ее мнению, в каком-то смысле саммит G7, который проходит в Мюнхене стал точкой невозврата.
"В отношениях Запада как с Россией, так и с Украиной. Опасные идеи умиротворения агрессора, предложения прекратить огонь и заключить мир в обмен на территории - наконец обанкротились. Если не навсегда, то по крайней мере на какое - то время", - сказала председатель Партии.
Ни затягивания войны, ни бряцанье ядерным оружием не способны переломить ситуацию на сторону путина, убеждена политик.
Председатель партии назвала вполне возможным, что вскоре "Большая восьмерка" в международную политику вновь вернется. Конечно, без россии, но, возможно, с Украиной.
"Мы уже сегодня имеем глобальное влияние, как страна, защищаемая от опаснейшего агрессора ХХІ века. И уже сегодня присутствуют на саммите G7. По крайней мере, нас там слушают и прислушиваются - пусть наш президент и общается пока по видеосвязи. А при поддержке союзников, благодаря стимулу евроинтеграции и несокрушимой воле к реформам уже очень скоро можем стать страной, которая отстраивается, реформируется и развивается быстрее всего в мире. Но чтобы его реализовать, нам надо выжить, и выжить сегодня. А для этого нужно оружие, нужны санкции и финансовая поддержка. То есть, нужна победа над агрессором. Другого пути нет - ни у нас, ни у мира", - подытожила Шуляк.