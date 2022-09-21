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Шуляк: после войны в Украине начнется комплексная реконструкция устаревшего жилья

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

После победы на Украине начнется комплексная реконструкция кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда. Соответствующий законопроект №6458 Верховная рада приняла в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, реконструкция будет производиться двумя способами: с обязательным отселением собственников или без отселения. Также предполагается отселение из многоквартирного дома, признанного непригодным к проживанию.

Владельцу жилья при реализации проектов выполнения программ комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) либо предоставляется равноценное жилье или денежная компенсация.

"Снос многоквартирных домов, которые эксплуатируются, с последующим строительством новых допускается исключительно в случае, если применить другие способы реконструкции невозможно. С инвестором (застройщиком) и органом местного самоуправления заключается договор о комплексной реконструкции", - добавила Елена Шуляк.

Больше полномочий будут иметь сельские, поселковые и городские советы и их исполнительные органы. Она также отметила, что законопроект был разработан в прошлом году. Из-за начала полномасштабной войны при подготовке ко второму чтению в документе изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий.

"После победы в Украине начнется процесс восстановления и восстановления общин. Мы позаботились о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который в настоящее время из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для жизни", - добавила Шуляк.

Также она рассказала, что реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала.

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Елена ШулякЖилье