Шуляк: піісля війни в Україні розпочнеться комплексна реконструкція застарілого житла

За її словами, реконструкція проводитиметься двома способами: з обов'язковим відселенням власників або без відселення. Також передбачається відселення з багатоквартирного будинку, визнаного непридатним до проживання.

Власнику житла під час реалізації проектів виконання програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) або надається рівноцінне житло або грошова компенсація.

"Знесення багатоквартирних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у разі, якщо застосувати інші способи реконструкції неможливо. Із інвестором (забудовником) та органом місцевого самоврядування укладається договір про комплексну реконструкцію", - додала Олена Шуляк.

Найбільше повноважень матимуть сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі органи. Вона також зауважила, що законопроєкт був розроблений торік. Через початок повномасштабної війни під час підготовки до другого читання у документі змінять акценти, пов’язані з відбудовою житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій.

"Після перемоги в Україні розпочнеться процес відбудови та відновлення громад. Ми подбали про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, який наразі через вичерпаний експлуатаційний ресурс є проблемним і некомфортним для життя", - додала Шуляк.

Також вона розповіла, що реконструкції підлягатимуть не тільки багатоквартирні будинки, а й об'єкти соціально-транспортної інфраструктури, розташовані в межах кварталу, що підлягає реконструкції.