Шуляк: парламент начал расширять стимулы и возможности для инвесторов

"Законопроект предусматривает сокращение минимально необходимого объема инвестиций с 20 до 12 млн евро, а количество созданных новых рабочих мест - с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта", - отметила Шуляк.

Она добавила, что инвесторам также будут предоставлять возможность приступать к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и вносить инвестиции в объеме 25% от общего размера значительных инвестиций.

"Кроме того, инвесторам предложат частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры и расширят перечень направлений, по которым можно реализовывать инвестпроект со значительными инвестициями", - сообщила нардеп.

По ее словам, такие нововведения позволят расширить список потенциальных инвесторов, привлекать самые современные и технологические инвестиционные проекты.

"После победы Украины остро встанет вопрос восстановления. Очевидно, что без привлечения отечественных и иностранных инвесторов нам не справиться. Чтобы это оказать содействие со стороны государства и создание дополнительных стимулов", - отметила Шуляк.