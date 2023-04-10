Шуляк: парламент почав розширювати стимули та можливості для інвесторів

"Законопроект передбачає скорочення мінімально необхідного обсягу інвестицій з 20 до 12 млн євро, а кількість створених нових робочих місць - з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що інвесторам також надаватимуть можливість розпочинати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та вносити інвестиції в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій.

"Крім того, інвесторам запропонують часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури та розширять перелік напрямків, у яких можна реалізовувати інвестпроєкт зі значними інвестиціями", - повідомила нардеп.

За її словами, такі нововведення дозволять розширити перелік потенційних інвесторів, залучати найсучасніші та найбільш технологічні інвестиційні проекти.

"Після перемоги України гостро постане питання відбудови. Очевидно, що без залучення вітчизняних та іноземних інвесторів нам не впоратися. Щоб це зробити необхідне сприяння з боку держави та створення додаткових стимулів", - зазначила Шуляк.