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Шуляк: ОСМД получили законодательную возможность упростить управление многоквартирными домами

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Пятница 14 июля 2023 14:13
Шуляк: ОСМД получили законодательную возможность упростить управление многоквартирными домами Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

В условиях военного положения, когда большинство совладельцев домов выехали из своих жилищ, провести общее собрание ОСМД в отдельных случаях было сложно, а иногда невозможно. Поэтому назрела необходимость упрощения процедуры управления многоквартирными домами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя принятие во втором чтении законопроекта №7029.

По ее словам, согласно принятому законопроекту, ОСМД смогут работать с использованием дистанционного голосования, электронных подписей и электронной почты, что ускорит процедуру созыва собрания совладельцев домов и принятия важных решений, которые, среди прочего, касаются и восстановления.

"По данным УВКБ ООН, более 8 млн украинцев находятся за границей, более 5 млн - могут участвовать в собрании ОСМД и принимать решения, касающиеся восстановления и восстановления. Поэтому возможность применения разные электронные механизмы, предусмотренные в законопроекте, позволят более быстро реагировать и принимать решения, связанные с восстановлением", - отметила она.

Шуляк также подчеркнула, что граждане смогут передать функцию по строительству или капитальному и текущему ремонту объединением совладельцев многоквартирных домов или компаниям, управляющим домами.

"Ранее количество голосов, необходимых для принятия решения собранием совладельцев многоквартирного дома было неоправданно завышено и усложняло принятие решений. Согласно законопроекту №7029, решение о взносах, капитальных или текущих ремонтах, участие в государственных и местных программах будут приниматься 50% совладельцев многоквартирных домов, что существенно ускорит процесс восстановления", - резюмировала Шуляк.

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Елена Шуляк ОСМД
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