Шуляк избрали главой партии "Слуга народа" на второй срок

Анализируя работу партии за последние 2 года, Шуляк отметила работу членов политической силы, касающейся помощи ВСУ и ВПЛ.

По ее словам, благодаря сэкономленным 130 млн грн бюджетных средств партии "Слуга народа" удалось перечислить их на противотанковые ракетные комплексы "Стугна П".

Она также анонсировала очередное заседание политсовета партии, на котором будет принято решение о передаче сэкономленных партией в 2023 году средств.

Кроме этого, Шуляк отметила, что из-за полномасштабной войны части партийных офисов пришлось релоцироваться на безопасные территории, подконтрольные Украине.

В общем, по состоянию на 2023 год партия насчитывает 161 работающий партийный офис. Шуляк отметила, что сейчас политическая сила, кроме депутатов парламента от СН, объединяет:

6305 местных депутатов;

11 председателей областных советов;

219 голов общин;

88 секретарей городских советов;

976 старост.

Важно, что среди представленных политической силой депутатов на всех уровнях 355 военных и 131 - военные медики.

Несмотря на полномасштабную войну, по словам Елены Шуляк, партия "Слуга народа" единственная в Украине, которая подала в НАПК финансовую отчетность за 2020 год и готова предоставить отчеты за 2021, 2022, когда будет предоставлена техническая возможность.

Кроме этого, политическая сила провела аудит и прошла проверку Счетной палаты. Для партийцев политическая сила "Слуга народа" ввела "Большой отчет" - обязательную процедуру ответственности перед избирателями. Так, за 2021 год в своих ячейках отчитался 4706 депутатов и 126 председателей общин, а в 2022-м - 3762 и 82 соответственно.

Шуляк также акцентировала на том, что, несмотря на полномасштабную войну, партия должна не отходить от собственных ценностей и работать над ошибками.

Шуляк также наметила дальнейшие планы работы партии "Слуга народа". "Первоочередная задача для нас всех - победа и мир. Это то, над чем сейчас в режиме 24/7 работает и президент, и дипломаты, и вся наша команда", - подчеркнула она.

Второе направление работы, которое очертила Шуляк, - коренное очищение власти.

"Мы системно создаем законодательные условия для борьбы с коррупцией, убираем препятствия на пути работы антикоррупционных органов. И сейчас эти законодательные изменения, нормативные изменения дают эффект: антикоррупционная система работает, она не исключает тех, кто сейчас на должностях или с мандатом", – добавила нардеп.

Третье направление, в котором будет активно работать партия - европейская интеграция. Ведь по словам Шуляка, кандидатство - далеко не конечная цель.

Еще одно приоритетное направление деятельности партии - восстановление. Задача государства - максимальное вовлечение общин в этот процесс.

Шуляк отметила, и необходимость привлекать к восстановлению страны международных партнеров и доноров.