Шуляк обрали головою партії "Слуга народу" на другий термін

Аналізуючи роботу партії за останні 2 роки, Шуляк відзначила роботу членів політичної сили, яка стосується допомоги ЗСУ та ВПО.

За її словами, завдяки зекономленим 130 млн грн бюджетних коштів, партії "Слуга народу" вдалося перерахувати їх на протитанкові ракетні комплекси "Стугна П".

Вона також анонсувала чергове засідання політичної ради партії, на якому буде ухвалено рішення про передачу зекономлених партією у 2023 році коштів.

Окрім цього, Шуляк зазначила, що через повномасштабну війну частині партійних офісів довелося релокуватися на безпечні території, підконтрольні Україні.

Загалом, станом на 2023-й рік партія налічує 161 працюючий партійних офіс. Шуляк зазначила, що нині політична сила, окрім депутатів парламенту від СН, об’єднує:

6305 місцевих депутатів;

11 голів обласних рад;

219 голів громад;

88 секретарів міських рад;

976 старост.

Важливо, що серед представлених політичною силою депутатів на всіх рівнях 355 депутатів-військових та 131 - військові медики.

Попри повномасштабну війну, за словами Олени Шуляк, партія "Слуга народу" єдина в Україні, яка подала до НАЗК фінансову звітність за 2020-й рік і готова надати звіти за 2021, 2022, коли буде надана технічна можливість.

Окрім цього, політична сила здійснила аудит та пройшла перевірку Рахункової палати. Для партійців політична сила "Слуга народу" запровадила "Великий звіт" - обов’язкову процедуру відповідальності перед виборцями. Так, за 2021-й рік у своїх осередках прозвітував 4706 депутатів та 126 голів громад, а у 2022-му — 3762 та 82 відповідно.

Шуляк також акцентувала на тому, що попри повномасштабну війну партія повинна не відходити від власних цінностей та працювати над помилками.

Шуляк також окреслила подальші плани роботи партії "Слуга народу". "Першочерговим завданням для нас усіх є перемога і мир. Це те, над чим зараз в режимі 24/7 працює і президент, і дипломати, і вся наша команда", - наголосила вона.

Другий напрям роботи, який окреслила Шуляк, - докорінне очищення влади.

"Ми системно створюємо законодавчі умови для боротьби із корупцією, прибираємо перепони на шляху роботи антикорупційних органів. І зараз ці законодавчі зміни, нормативні зміни дають ефект: антикорупційна система працює, вона не робить виключення для тих, хто зараз на посадах чи з мандатом", - додала нардеп.

Третій напрямок, в якому буде активно працювати партія, - європейська інтеграція. Адже за словами Шуляк, кандидатство - далеко не кінцева мета.

Ще один пріоритетний напрямок діяльності партії - відновлення. Завдання держави - максимальне залучення громад до цього процесу.

Шуляк наголосила і на необхідності залучати до відновлення країни міжнародних партнерів і донорів.