RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк назвала реформы, которые помогут построить страну

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Парламент работает над рядом законопроектов, которые помогут быстро, эффективно и прозрачно восстановить разрушенную инфраструктуру и жилье украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас в парламенте мы работаем над стандартами, правилами и принципами, по которым будет происходить восстановление страны. Некоторые законопроекты уже стали законами, другие готовим ко второму чтению", - сказала Шуляк.

Она также напомнила, что президент уже подписал закон, касающийся введения новых правил системы гражданской защиты.

"При планировании новых территорий будут учитываться строительство укрытий и сооружений двойного назначения, например укрепленных паркингов, чтобы максимально обеспечить безопасность людей", - сообщила нардеп.

Кроме того, введены минимальные требования к энергоэффективности зданий, что позволит уменьшать потребление энергоресурсов.

"Также в рамках новых стратегий восстановления мы готовы принять законопроект №7198. Он предусматривает компенсацию за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от России. Надеемся, что в ближайшее время законопроект вынесут на второе чтение. Мы понимаем, что это большие средства, которых сейчас мало, но мы нашли возможность использовать арестованные российские активы, чтобы направлять их на компенсации", - пояснила Шуляк.

Напомним, ранее Шуляк заявила, что разрушенную инфраструктуру Украины будут восстанавливать по новым правилам и с повышенным барьером ответственности за нарушение градостроительных норм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шулякинфраструктура