Шуляк: будем восстанавливать страну по новым градостроительным правилам

Разрушенную инфраструктуру Украины будут восстанавливать по новым правилам и с повышенным барьером ответственности за нарушение градостроительных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"С принятием законопроекта №5655, касающегося реформы градостроения, все процессы в строительной отрасли будут проходить в электронном виде", - сказала Шуляк.

Она напомнила, что реформа градостроительства проходит уже не первый год, создана Единая государственная электронная система в сфере строительства и процесс цифровизации всей отрасли продолжается.

По ее словам, каждый участник строительного процесса будет иметь свою цифровую подпись, а каждое должностное лицо выдает документы в электронном виде и закрепляет его своей цифровой подписью.

"То есть всегда можно будет найти человека, который предоставил тот или иной документ. И когда встанет вопрос ответственности за нарушение, можно идентифицировать, кто именно нарушил законодательство", - пояснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что в этой системе будут работать проектировщики, генподрядчики, нотариусы, правоохранители, технические инвентаризаторы.

В то же время местные власти на законодательном уровне будут обязаны постоянно мониторить территорию, выявлять незаконные застройки и быстро реагировать.

"В законопроекте мы четко прописываем, что такое самовольное строительство. Это когда нет оформленного земельного участка, нет разрешения на начало строительных работ, существенно нарушается проектная документация, например, увеличена высотность. Как только идентифицируют такое самовольное строительство, органы местного самоуправления обязаны реагировать быстро и жестко. В некоторых случаях даже не потребуется решение суда, чтобы снести объект", - констатировала Шуляк.

Она уверяет, что это станет предохранителем злоупотреблений, когда местные власти просто закрывают глаза на нарушение градостроительного законодательства.

"И, конечно, будет повышена уголовная ответственность за нарушение для всех участников процесса. Особенно это касается культурного наследия, природно-заповедного фонда. Нам нужно восстанавливать страну уже по новым правилам и с повышенным барьером ответственности", - резюмировала Шуляк.