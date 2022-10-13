Шуляк назвала реформи, які допоможуть відбудувати країну

"Зараз у парламенті ми працюємо над стандартами, правилами та принципами, за якими відбуватиметься відновлення країни. Певні законопроєкти вже стали законами, інші готуємо до другого читання", - сказала Шуляк.

Вона також нагадала, що президент вже підписав закон, який стосується запровадження нових правил системи цивільного захисту.

"При плануванні нових територій враховуватимуть будівництво укриттів та споруд подвійного призначення, наприклад, укріплених паркінгів, щоб максимально забезпечити безпеку людей", - повідомила нардеп.

Крім того, запроваджені мінімальні вимоги до енергоефективності будівель, це дасть змогу зменшувати споживання енергоресурсів.

"Також рамках нових стратегій відбудови ми готові ухвалити законопроект №7198. Він передбачає компенсацію за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від рф. Сподіваємося, що найближчим часом законопроєкт винесуть на друге читання. Ми розуміємо, що це великі кошти, яких зараз обмаль, але ми знайшли можливість використовувати арештовані російські активи, щоб направляти їх на компенсації", - пояснила Шуляк.