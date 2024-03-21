Шуляк: Нардепы во время войны должны быть в Украине, а не за границей

Народные депутаты должны преимущественно работать со своими избирателями, а не за границей. А оппозиционеры ездят в заграничные командировки чаще провластных депутатов.

"Давайте честно: где должен находиться народный депутат или чиновник во время войны, которая идет в его стране? Для меня ответ очевиден. Он должен быть здесь, в Украине. У народных депутатов точно огромная куча проблем, которые они решают с избирателями на своих округах", - отметила она.

По словам Шуляк, в Украине огромное количество пострадавших округов, даже те округа, которые находятся в западной части нашей страны, также имеют бешеную нагрузку и из-за огромного количества внутренне перемещенных лиц, и из-за количества релоцированного бизнеса, и из-за определенных нагрузок на сеть предоставления государственных услуг, то есть куча проблем, которые нужно решать.

Она отметила, что все парламентские делегации, работающие на международном уровне, не остановили работу, все они работают.

"Поэтому хочется ли оппозиции выезжать за границу чаще? Ну, пожалуй, хочется. Но для меня этот вопрос более надуман, о каких-то чрезвычайных особенностях народных депутатов решать глобальные вопросы на международном уровне", - уточнила глава "Слуги народа".

Комментируя вочзможную дискриминацию оппозиции в контексте выездов за границу, Шуляк предложила посмотреть на статистику.

"Мне кажется, господин Стефанчук обнародовал, сколько ездят в командировку народные депутаты от оппозиции и сколько ездят в командировку народные депутаты от провластной партии. И я думаю, там разница в разы по поводу выездов. Это еще можно поспорить, где больше работают депутаты - в зарубежном округе или работают в своих округах, где они были избраны избирателями", - констатировала она.