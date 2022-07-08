Шуляк: починаємо нову еру в українському будівництві та запроваджуємо ВІМ-технології

Парламент підтримав законопроект про цифровізацію будівельної галузі та впровадження віртуального будівельного моделювання (BIM). Воно деталізує всі фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики об’єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", співавтор документа Олену Шуляк.

За її словами, завдяки ухваленню законопроекту в Україні зможуть:

моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;

якісно контролювати роботи на всіх етапах;

уникнути колізій у проектах;

істотно скоротити вартість будівництва;

раціонально використовувати ресурси.

"У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проектування об’єктів будівництва. Наприклад, з їх застосуванням зведено Шанхайську вежу, Олімпійський стадіон у Баку, високосучасний Стамбульський аеропорт. Зокрема, використання ВІМ-технологій обов'язкове для об’єктів держзамовлення. Українська будівельна галузь наразі має не дуже високий рівень цифровізації, а BIM-технології донині застосовували у своїй діяльності лічені організації. Нарешті ми це змінимо і наше будівництво стане сучасним", - зауважила вона.

Запровадження ВІМ-технологій дозволить максимально ефективно використовувати кошти при будівництві, а отже - збільшити кількість побудованих та реконструйованих об’єктів. Також це полегшить прийняття управлінських рішень, зробить прозорішою реалізацію проєктів будівництва.

"Серед переваг для будівельної галузі: коротші терміни розроблення проєктної документації, зменшення ймовірності помилок при проєктуванні можливості швидкого надання інформації щодо результатів досліджень і випробувань, проєктної документації та звітів в електронному вигляді зацікавленим сторонам", - додала Шуляк.