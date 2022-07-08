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Шуляк: начинаем новую эру в украинском строительстве и внедряем ВИМ-технологии

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 16:04
Шуляк: начинаем новую эру в украинском строительстве и внедряем ВИМ-технологии Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Парламент поддержал законопроект о цифровизации строительной отрасли и внедрении строительного информационного моделирования (BИМ). Оно детализирует все физические, технические, технологические, временные, экологические и стоимостные характеристики объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", соавтор документа Елену Шуляк.

По ее словам, благодаря принятию законопроекта в Украине смогут:

  • моментально получать доступ к любой информации об объекте;
  • качественно контролировать работы на всех этапах;
  • избежать коллизий в проектах;
  • существенно сократить стоимость строительства;
  • рационально использовать ресурсы.

"В большинстве развитых стран мира уже активно применяются BИM-технологии при проектировании объектов строительства. Например, с их применением возведены Шанхайская башня, Олимпийский стадион в Баку, высокосовременный стамбульский аэропорт. В частности, использование ВИМ-технологий обязательно для объектов госзаказа. Украинская строительная отрасль сейчас имеет не очень высокий уровень цифровизации, а BIM-технологии по сей день применяли в своей деятельности считанные организации. Наконец мы это изменим и наше строительство станет современным", - отметила она.

Внедрение ВИМ-технологий позволит максимально эффективно использовать средства при строительстве, а значит - увеличить количество построенных и реконструированных объектов. Также это облегчит принятие управленческих решений, сделает более прозрачной реализацию проектов строительства.

"Среди преимуществ для строительной отрасли: более короткие сроки разработки проектной документации, уменьшение вероятности ошибок при проектировании возможности быстрого предоставления информации о результатах исследований и испытаний, проектной документации и отчетов в электронном виде заинтересованным сторонам", - добавила Шуляк.

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Елена Шуляк
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