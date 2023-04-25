Шуляк: молодежь вернет Крым в Украину и в современный цивилизованный мир

"Оккупанты продолжают массовую милитаризацию молодежи на территории Крыма - там функционируют 874 отряда так называемой "Юнармии", их общая численность 29 тысяч человек. Крым стареет из-за снижения рождаемости и теряет активную молодежь с предпринимательскими способностями из-за изоляции. Но молодежь - как на покупку. так и на подконтрольных Украине территориях способна изменить ситуацию», - сказала Шуляк.

По ее словам, сейчас перед Украиной стоит не только вопрос, как вернуть Крым, но и как реинтегрировать местное население после освобождения полуострова. И ведущую роль в этом процессе может сыграть именно молодежь.

"До большой войны в Украине работала программа, по которой крымские абитуриенты могли поступать в украинские университеты по упрощенной процедуре. Молодежь из временно оккупированных Донбасса и Крыма, которой удалось поступить в университеты Украины, делилась своим опытом. Эти ребята точно не болеют рашизмом. И таких на полуострове много, даже несмотря на безумную пропаганду", - заверила Шуляк.

Она объяснила это тем, что молодежь не смотрит телевизор, не страдает ностальгией по советскому прошлому, путешествует, обходит блокировку интернет-ресурсов и общается со всем миром. И именно такие молодые люди могут стать основой для реинтеграции полуострова после его освобождения.

"Я верю, что вы станете поколением, которое вернет Крым. Вернет не просто в Украину - а в современный глобальный цивилизованный мир", - обратилась Шуляк к участникам форума.