Шуляк: молодь поверне Крим в Україну і в сучасний цивілізований світ

"Окупанти продовжують масову мілітаризацію молоді на території Криму - там функціонують 874 загони так званої "Юнармії", їх загальна чисельність 29 тисяч осіб. Крим старіє через зниження народжуваності та втрачає активну молодь із підприємницькими здібностями через ізоляцію. Але молодь - як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних Україні територіях, здатна змінити ситуацію», - сказала Шуляк.

За її словами, зараз перед Україною стоїть не лише питання, як повернути Крим, але й як реінтегрувати місцеве населення після звільнення півострова. І провідну роль у цьому процесі може зіграти саме молодь.

"До великої війни в Україні працювала програма, за якою кримські абітурієнти могли вступати до українських університетів за спрощеною процедурою. Молодь з тимчасово окупованих Донбасу й Криму, якій вдалося вступити до університетів України, ділилася своїм досвідом. Ці хлопці й дівчата точно не хворіють на рашизм. І таких на півострові багато, навіть попри шалену пропаганду", - запевнила Шуляк..

Вона пояснила це тим, що молодь не дивиться телевізор, не страждає ностальгією за радянським минулим, подорожує, обходить блокування інтернет-ресурсів та спілкується з усім світом. І саме такі молоді люди можуть стати основою реінтеграції півострова після його звільнення.

"Я вірю, що ви станете поколінням, яке поверне Крим. Поверне не просто в Україну - а в сучасний глобальний цивілізований світ", - звернулась Шуляк до учасників форуму.