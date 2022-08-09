ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: компенсацію за прихисток переселенців планують збільшити удвічі

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 13:53
Шуляк: компенсацію за прихисток переселенців планують збільшити удвічі Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

З початком опалювального сезону сім’ї, які поселили у себе переселенців, зможуть отримувати більшу компенсацію за кожну прийняту особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Зараз діє державна програма "Прихисток" - сім’ї, які приймають переселенців, отримують компенсацію 450 грн на прийняту особу. Але обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального сезону удвічі - до 900 грн на особу", - сказала Шуляк.

За її словами, сьогодні кількість зруйнованого житла сягнула 17 млн квадратних метрів, але в уряді припускають, що це неповна цифра, тому що не всі власники зруйнованого чи пошкодженого житла подали заявки.

Помешкання, які можна швидко відремонтувати, вже відновлюються, а тим, хто не встигне до холодів відновити помешкання, нададуть тимчасове житло у готелях, гуртожитках, санаторіях. Також у різних регіонах розгортають тимчасові модульні містечка.

Водночас держава активно відновлює роботу будівельної галузі, яка стимулює розвиток інших галузей та дозволить забезпечити людей постійним житлом.

"Відновлення роботи будівельної галузі дозволить запустити ще не менше десятка інших галузей - транспортну, деревообробну та інші. А кожна гривня, вкладена в будівельну галузь, додатково забезпечує від 4 до 6 грн в інших галузях", - пояснила Шуляк.

Вона констатувала, що у держави зараз немає достатньо власних коштів, щоб стимулювати будівництво, але уряд розраховує на залучення коштів міжнародних партнерів.

"На конференції в Лугано ми чули, що треба дочекатися перемоги й вже потім відбудовувати країну. Але ми намагаємося доносити до наших партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що Україні саме зараз треба відновлюватися. Що громадянам, які втратили житло, треба допомогти, а зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях можна відновлювати вже зараз", - підсумувала Шуляк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Переселенці з Донбасу
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України