Шуляк: компенсацію за прихисток переселенців планують збільшити удвічі

З початком опалювального сезону сім’ї, які поселили у себе переселенців, зможуть отримувати більшу компенсацію за кожну прийняту особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Зараз діє державна програма "Прихисток" - сім’ї, які приймають переселенців, отримують компенсацію 450 грн на прийняту особу. Але обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального сезону удвічі - до 900 грн на особу", - сказала Шуляк.

За її словами, сьогодні кількість зруйнованого житла сягнула 17 млн квадратних метрів, але в уряді припускають, що це неповна цифра, тому що не всі власники зруйнованого чи пошкодженого житла подали заявки.

Помешкання, які можна швидко відремонтувати, вже відновлюються, а тим, хто не встигне до холодів відновити помешкання, нададуть тимчасове житло у готелях, гуртожитках, санаторіях. Також у різних регіонах розгортають тимчасові модульні містечка.

Водночас держава активно відновлює роботу будівельної галузі, яка стимулює розвиток інших галузей та дозволить забезпечити людей постійним житлом.

"Відновлення роботи будівельної галузі дозволить запустити ще не менше десятка інших галузей - транспортну, деревообробну та інші. А кожна гривня, вкладена в будівельну галузь, додатково забезпечує від 4 до 6 грн в інших галузях", - пояснила Шуляк.

Вона констатувала, що у держави зараз немає достатньо власних коштів, щоб стимулювати будівництво, але уряд розраховує на залучення коштів міжнародних партнерів.

"На конференції в Лугано ми чули, що треба дочекатися перемоги й вже потім відбудовувати країну. Але ми намагаємося доносити до наших партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що Україні саме зараз треба відновлюватися. Що громадянам, які втратили житло, треба допомогти, а зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях можна відновлювати вже зараз", - підсумувала Шуляк.