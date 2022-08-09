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Шуляк: компенсацию за приют переселенцев планируют увеличить вдвое

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Вторник 09 августа 2022 13:53
Шуляк: компенсацию за приют переселенцев планируют увеличить вдвое Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С началом отопительного сезона семьи, которые приютили у себя переселенцев, смогут получать большую компенсацию за каждую принятую лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глава партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас действует государственная программа "приют" - семьи, которые принимают переселенцев, получают компенсацию 450 грн на принятое лицо. Но обсуждается возможность увеличить компенсацию с началом отопительного сезона в два раза - до 900 грн на человека", - сказала Шуляк.

По ее словам, сегодня количество разрушенного жилья достигла 17 млн квадратных метров, но в правительстве предполагают, что это неполная цифра, так что не все владельцы разрушенного или поврежденного жилья подали заявки.

Квартиры, которые можно быстро отремонтировать, уже восстанавливаются, а тем, кто не успеет до холодов восстановить жилье, предоставят временное жилье в гостиницах, общежитиях, санаториях. Также в разных регионах разворачивают временные модульные городки.

В то же время государство активно восстанавливает работу строительной отрасли, которая стимулирует развитие других отраслей и позволит обеспечить людей постоянным жильем.

"Возобновление работы строительной отрасли позволит запустить еще не менее десятка других отраслей - транспортную, деревообрабатывающую и другие. А каждая гривна, вложенная в строительную отрасль, дополнительно обеспечивает от 4 до 6 грн в других отраслях", - пояснила Шуляк.

Она констатировала, что у государства сейчас нет достаточно собственных средств, чтобы стимулировать строительство, но правительство рассчитывает на привлечение средств международных партнеров.

"На конференции в Лугано мы слышали, что надо дождаться победы и уже потом отстраивать страну. Но мы пытаемся доносить до наших партнеров и международных финансовых институтов, что Украине именно сейчас надо восстанавливаться. Что гражданам, потерявшим жилье, надо помочь, а разрушенную инфраструктуру на деоккупированных территориях можно восстанавливать уже сейчас", - подытожила Шуляк.

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