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Шуляк: Київська область залучає інвесторів у проект з екологічної переробки будівельного сміття

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Неділя 14 серпня 2022 13:17
Шуляк: Київська область залучає інвесторів у проект з екологічної переробки будівельного сміття Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Відома ізраїльська компанія готова інвестувати у будівництво заводу з екологічної переробки будівельного сміття та демонтувати зруйновані під час бойових дій багатоповерхівки у передмісті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Я запросила керівництво ізраїльської компанії GreenMix, яка спеціалізується на переробці будівельного сміття, до Бучі, щоб наші ізраїльські партнери на власні очі побачили обсяг руйнувань та оцінили можливість утилізації мільйонів тонн будівельних відходів. Цей проект може стати основою для зміни філософії з переробки будівельного сміття в Україні, а деокупована Київська область - стати пілотним проєктом в Україні", - сказала Шуляк.

За її словами, старт такого проєкту допоможе відпрацювати найефективніші механізми взаємодії влади, муніципалітетів та приватного сектору та у перспективі застосовувати цей досвід в інших областях України, які постраждали від російської агресії.

"В процесі переробки будівельне сміття стане будівельним матеріалом для відбудови зруйнованих міст. Це новітня технологія, якої досі не було в Україні. Зараз триває напрацювання дорожньої карти проєкту, ізраїльська компанія готова за власні кошти постачати необхідне обладнання та розпочати роботи у Київській області", - заявила Шуляк.

Шуляк: Київська область залучає інвесторів у проект з екологічної переробки будівельного сміття

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Олена Шуляк Київська область
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