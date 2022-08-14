Шуляк: Киевская область привлекает инвесторов в проект по экологической переработке строительного мусора

Известная израильская компания готова инвестировать в строительство завода по экологической переработке строительного мусора и демонтировать разрушенные во время боевых действий многоэтажки в пригороде Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Я пригласила руководство израильской компании GreenMix, которая специализируется на переработке строительного мусора, Буче, чтобы наши израильские партнеры воочию увидели объем разрушений и оценили возможность утилизации миллионов тонн строительных отходов. Этот проект может стать основой для изменения философии по переработке строительного мусора в Украине, а деокупованная Киевская область - стать пилотным проектом в Украине", - сказала Шуляк.

По ее словам, старт такого проекта поможет отработать эффективные механизмы взаимодействия власти, муниципалитетов и частного сектора и в перспективе применять этот опыт в других областях Украины, которые пострадали от российской агрессии.

"В процессе переработки строительный мусор станет строительным материалом для восстановления разрушенных городов. Это новейшая технология, которой до сих пор не было в Украине. Сейчас идет выработка дорожной карты проекта, израильская компания готова за собственные средства поставлять необходимое оборудование и начать работы в Киевской области", - заявила Шуляк.