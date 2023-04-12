Шуляк: информацию об имеющихся стройках вернули в открытый доступ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Все это время профессиональная информация в Е-системе строительства была доступна для авторизованных пользователей - архитекторов, инженеров, работников органов контроля. Но из соображений безопасности публичный доступ к этим данным приостановили. Сейчас после консультаций с силовиками определен перечень данных, к которым можно восстановить открытый доступ", - объяснила Шуляк.

Она добавила, что теперь информация, обнародование которой не представляет угрозы национальной безопасности и обороне, доступна на публичном портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Загрузить наборы открытых данных в машиночитном формате можно на портале открытых данных data.gov.ua.

"Сейчас на портале ЕГЭСБ можно просмотреть публичную карту строительства, где отражены все недавно выданные разрешения на проведение строительных работ, информацию по конкретному объекту строительства, а также сведения о строительстве по адресу", - отметила председатель профильного комитета.

По ее словам, открытость информации о строительстве помогает общинам контролировать застройку в своих городах, ведь можно узнать о планах возведения объектов еще до начала строительства.

"Еще одно важное преимущество открытых данных - легкость и скорость проверки наличия необходимых документов у застройщика. Это обезопасит людей от мошенничества при покупке жилья в новостройке", - подчеркнула Шуляк.

В то же время она обратила внимание пользователей е-портала ЕГЭСБ, что информация о части объектов критической инфраструктуры остается закрытой из соображений национальной безопасности.

Единая государственная электронная система в сфере строительства создана в сотрудничестве Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Напомним, ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформе градостроительства (№5655), направленный на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение. В основе реформы лежит работа уже упомянутой е-системы.