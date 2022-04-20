Шуляк: Естонія може взяти шефство над відновленням одного зі зруйнованих регіонів в Україні

Українські парламентарі обговорили зі спікером Рійгікогу (естонського парламенту) Юрі Ратасом можливість шефства над відновленням одного зі зруйнованих росією регіонів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк за підсумками зустрічі.

"Україна не буде такою, як до війни. Вона буде ще кращою. Ми все відбудуємо і в цьому нам допомагатимуть друзі-країни. Підтримка цивілізованого світу зараз та бажання допомогти Україні в післявоєнній відбудові надає чітку впевненість у тому, що все буде добре. Дякуємо нашим справжнім друзям естонцям", - наголосила вона.

Крім того, депутати зустрілися з прем’єр-міністром Естонії Кайою Каллас.

"Пані Каллас, як і всі ми, знає про війну в Україні не з новин, а з передової. Вона особисто була на Донбасі раніше і на власні очі бачила жорстокі результати діянь росії. Тому в питанні відновлення миру в нашій країні маємо однозначну спільну позицію: росія повинна якнайшвидше зупинитися, припинити бездумні та кровожерливі вбивства", - розповіла Шуляк.