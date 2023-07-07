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Шуляк: ЕГЭСС является подтверждением того, что положительные изменения в стране возможны

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Пятница 07 июля 2023 17:52
Шуляк: ЕГЭСС является подтверждением того, что положительные изменения в стране возможны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В Украине благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства удалось реализовать трансформационные изменения, которые привели к положительным антикоррупционным эффектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время презентации результатов внедрения электронной системы строительства.

"В 2018 году казалось, что изменить что-то в строительной отрасли практически невозможно. От коррумпированных действий ГАСИ страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетным проект в сфере административных услуг" Государство в смартфоне", далее последовало создание Министерства цифровой трансформации и принятие законопроекта по ликвидации ГАСИ, который был определен президентом как неотложный", - вспомнила Елена Шуляк.

По ее словам, именно эти шаги заложили начало движению к созданию огромной электронной системы, которая на сегодня является лидером и образцом для других отраслей, и подтверждением того, что изменения в Украине возможны. Однако, по ее словам, без последующих шагов реформы невозможно двигаться дальше.

"Речь идет об автоматизации разрешений, невмешательстве чиновников в процесс, формате логического контроля, чтобы система работала как искусственный интеллект: без этих шагов мы не сможем двигаться вперед. Важно, чтобы все разрешения выдавались автоматически без нарушений законодательства, чтобы наступала ответственность каждого участника строительного процесса". Надеемся, что реформа будет продолжаться, и законопроект №5655, неудобный для тех, кто стремится оставить в строительной сфере статус-кво, будет подписан президентом, и мы сможем делать следующие прорывные шаги в реформе градостроительства", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, 6 июля 2020 года начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС). Эта информационно-коммуникационная система цифровизировала документооборот и услуги в строительстве и стала основой реформы строительной отрасли.

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Елена Шуляк
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