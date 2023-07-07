Шуляк: ЄДЕССБ є підтвердженням того, що позитивні зміни в країні можливі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час презентації результатів впровадження електронної системи будівництва.

"У 2018 році здавалося, що змінити щось у будівельній галузі практично неможливо. Від корумпованих дій ДАБІ страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло. У 2019 році президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетним проект у сфері адміністративних послуг "Держава у смартфоні", далі було створення Міністерства цифрової трансформації та ухвалення законопроєкту з ліквідації ДАБІ, який був визначений президентом як невідкладний", - пригадала Олена Шуляк.

За її словами, саме ці кроки заклали початок руху до створення величезної електронної системи, яка на сьогодні є лідером і взірцем для інших галузей, і підтвердженням того, що зміни в Україні можливі. Однак, за її словами, без наступних кроків реформи неможливо рухатися далі.

"Йдеться про автоматизацію дозволів, невтручання чиновників у процес, формат логічного контролю, аби система працювала як штучний інтелект: без цих кроків ми не зможемо рухатися вперед. Важливо, щоб всі дозволи видавалися автоматично без порушень законодавства, щоб наставала відповідальність кожного учасника будівельного процесу. Сподіваємося, що реформа продовжуватиметься, і законопроект №5655, який є незручним для тих, хто прагне залишити у будівельній сфері статус-кво, буде підписаний президентом, і ми зможемо робити наступні проривні кроки в реформі містобудування", - резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, 6 липня 2020 року почала працювати Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Ця інформаційно-комунікаційна система цифровізувала документообіг та надання послуг у будівництві й стала основою реформи будівельної галузі.