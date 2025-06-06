Наводили удары по Днепру. СБУ задержала двух агентов ФСБ

В Днепропетровской области задержаны два агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые корректировали воздушные атаки врага по территории региона, в том числе и Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Оба фигуранта были завербованы через Telegram. Несмотря на то, что действовали порознь - имели общего куратора. Личность последнего уже установлена.

Один из задержанных - 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия. Он по заказу ФСБ искал боевые позиции зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности передавал оккупантам координаты пунктов базирования ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны.

Фото: СБУ задержала агентов ФСБ, которые наводили удары по Днепру (ssu.gov.ua)

Второй предатель - 54-летний охранник автостоянки в Днепре. Во время выполнения "заданий", он объезжал окрестности города, где пытался обнаружить позиции противовоздушной обороны (ПВО). В частности выспрашивал нужную информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы.

Что грозит

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное.